L’eau en Crau Balade commentée avec le Symcrau Chemin Mas d’Amphoux Istres, vendredi 22 mars 2024.

L’eau en Crau Balade commentée avec le Symcrau Chemin Mas d’Amphoux Istres Bouches-du-Rhône

Le saviez-vous ? Dans le sous sol de la grande plaine désertique de la Crau se trouve une nappe phréatique qui fournit en eau 270000 personnes et irrigue 14500 ha de prairies.

Au cours d’une courte randonnée, le Syndicat Mixte de gestion des nappes de la Crau abordera différents points lors d’échanges interactifs en présence d’un chargé de mission.

Au programme également de cette après-midi la découverte des zones d’affleurement de la nappe sur le site de l’étang des Aulnes et l’utilisation par les participants d’un piézomètre, instrument permettant d’évaluer la profondeur de la nappe.



Une sortie aussi intéressante qu’enrichissante, à l’heure où les difficultés à l’heure où la raréfaction de l’eau est l’un des problèmes majeurs du monde d’aujourd’hui et où la sécheresse sévit sur notre région.



Plus de détails à venir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-22

Chemin Mas d’Amphoux Base nautique municipale d’Entressen

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement L’eau en Crau Balade commentée avec le Symcrau Istres a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme d’Istres