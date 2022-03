L’eau douce Le Grand Bleu, 18 mai 2022, Lille.

L’eau douce

du mercredi 18 mai au samedi 21 mai à Le Grand Bleu

**Spectacle présenté dans le cadre du Cap Docks dans le cadre lille3000 – UTOPIA.** ———————————————————————————– **Danse – 30min – Dès 3 ans** Autour d’un petit bassin, une danseuse évoque par son mouvement les états de l’eau et embrasse ses secrets, depuis les légendes enchanteresses jusqu’aux évocations les plus inquiétantes. De la glace à la vapeur, l’angoissant s’oppose au merveilleux, le ludique à l’accueillant et le quotidien à l’ancestral. Nathalie Pernette parvient à donner corps à une variété d’images et de représentations de l’eau, depuis le cocon réconfortant d’un bain chaud jusqu’aux peurs archaïques, en passant par la dureté de la glace, la légèreté d’un flocon ou l’intangibilité de la vapeur d’eau. Avec un appétit pour l’expérimentation et dans une scénographie évocatrice, elle fait dialoguer la danse et l’eau sous diverses formes : sombre, douce ou festive. Un spectacle chorégraphique qui fait autant appel aux sens qu’aux sensations et qui donne vie à un imaginaire intense.

De 5 à 13 euros

Entre brume et glaçons, Nathalie Pernette plonge avec douceur les jeunes spectateurs dans l’eau où se mêlent mystères et imaginaires.

