“Penser l’Homme dans son environnement”La 26ème édition des Eco-dialogues se déroulera du 14 au 20 mars 2022 ! Le thème de cette année : « L’eau, de l’Aigoual à la Méditerranée »Au programme : conférences, présentations, projections, exposition, visites, sorties, ateliers, …Ouvertes à tous (à partir de 8ans) et COMPLÉTEMENT GRATUITOn se retrouve après 2 ans d’absence du 14 au 24 mars pour la 26 ème édition des éco-dialogues.Toujours accessibles à partir de 8 ans, ouvertes à tout public et complètement gratuites.Lors de cette édition, on vous embarquera à présent pendant le mois de Mars sur le thème de l’Eau.« De l’Aigoual à la Méditerranée », nous traiterons des déchets sous toutes ses formes et des impacts des évènements météorologiques sur ceux-ci. Il est important de comprendre les mécanismes qui engendrent ce transfert sur les rivières des bassins-versant et quelles solutions peuvent être apportées pour lutter le plus efficacement possible contre les pollutions des rivières.C’est ensemble qu’il faut rêver notre environnement, ensemble que nous donnons de la valeur à nos envies, c’est ensemble que nous lesmettons en œuvre. Si ces évènements ont du sens pour vous, que vous voulez vous investir à nos côtés, Venez participez aux : Conférences,Prestation, Ateliers, Projections, Expositions, Ateliers au bord de l’eau, Sorties & visites.->Inscription obligatoire en amont même si c’est complètement gratuit !!<- INFOS & INSCRIPTIONS :Mairie du Vigandu lundi au vendredi9 h - 12 h et 13 h - 17 h04 67 81 66 00service.accueil@levigan.frwww.eco-dialogues.fr. service.accueil@levigan.fr +33 4 67 81 66 00 http://www.eco-dialogues.fr/

