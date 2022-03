L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève Hérault Les inscriptions pour la formation “L’eau dans tous ses états” sont

ouvertes!! Au programme:

– Aspects théoriques: gestion, réglementation, gestes écoresponsables.

– L’eau potable : visite de l’usine Les Tos à Lauroux

