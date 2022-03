L’eau dans tous ses états Le Domaine de la Trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Programme du Week-end “l’eau dans tous ses états” Samedi 12 mars : 14h – Animation autour de la mare avec LNE (départ de la Trésorerie) 14h – 18h : Exposition sur les crues de Loire 14h – 18h : Exposition sur le changement climatique 14h – 18h : Jeu « Ma ville en 2030 proposé par LNE 14h – 18h : Exposition sur la réserve naturelle Dimanche 13 mars : 9h : Départ de la randonnée à la découverte des bornages de Loire – RDV parking de la salle des fêtes 10h – 12h : Objectif climat 2030 11h : Histoires pour les 0-3 ans proposées par la Médiathèque 14h : Jeu « Ma ville en 2030 » proposé par LNE 15h30 : Histoire pour les 4 ans et + proposé par la Médiathèque 14h – 18h : Exposition sur la réserve naturelle 14h – 18h : Exposition sur les crues de Loire 14h – 18h : Sensibilisation sur les déchets qui polluent l’eau Tout le week-end : – Exposition derrière mon robinet prêtée par l’agence de l’eau Loire Bretagne. – La réserve communale tiendra un stand pour sensibiliser à l’alerte en masse – Les artistes Macha Stocker et Stéphanie Ramette présenteront leurs œuvres sur le thème de l’eau.

Entrée libre et gratuite soumis au pass sanitaire

Pendant 1 week-end la commune propose différents ateliers de sensibilisation et de découverte sur le thème de l’eau afin d’en comprendre les enjeux. Ce week-end s’inscrit dans objectif climat 2030. Le Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines – 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret

