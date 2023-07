L’eau dans tous ses états – Expo photo Bibliothèque André Malraux Paris, 14 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 14 septembre 2023

de 18h00 à 20h00

Du jeudi 14 septembre 2023 au mercredi 08 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Une exposition dans tous les espaces de la bibliothèque.

Vernissage le 14 septembre à partir de 18h, dernière entrée autour de 19h.

Une exposition de l’atelier de photographie de Regina Virserius des Ateliers Beaux Arts Montparnasse autour de l’eau : « L’eau dans tous ses états », approches plurielles. Des élèves de R. Virserius explorent l’élément eau et nous font découvrir des expressions diverses, avec l’eau, au travers de l’eau, qu’elle soit libre, capturée, figée, en surface, en profondeur, folle, belle ou désolante.

Le premier élément avec lequel nous sommes en contact est l’élément liquide, que l’on rencontre in utero au stade de foetus. Puis on s’en extrait pour apparaître au monde et une vaste aventure

commence.

Avec la photographie on peut repérer des processus

permettant d’exprimer cette dialectique complexe entre le « dehors » et le « dedans », de parler de l’imprégnation/observation, de sa mise en

forme, puis de sa mise en œuvre sous forme de projet photographique.

Dans cette

perspective, cette exposition va nous ouvrir sur quelques axes et interrogations

de nature photographique : l’eau en liberté, l’eau captivée, l’eau

glissante, l’eau en mouvement, en profondeur, l’eau réfléchissante, l’eau

miroir mais aussi renvoyant l’image narcissique entre trouble et clarté…

L’eau devient figure pour parler de nous, du monde.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-andre-malraux-1691 +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

cop Regina Virserius visuel expo »L’eau dans tous ses états »