L’eau dans tous ses états Lieu de rendez-vous Cour de l’Aquarium Besançon, samedi 6 juillet 2024.

L’eau dans tous ses états Lieu de rendez-vous Cour de l’Aquarium Besançon Doubs

Embarquez et laisser vous portez au fil de l’eau dans une aventure remplie d’expériences ludiques ! Le muséum vous invite à découvrir les propriétés de l’eau et à vous interroger sur son rôle primordial pour la vie sur notre planète. L’occasion de requestionner notre rapport à l’eau et nos pratiques quotidiennes !

Public concerné tout public

Informations complémentaires

en extérieur

debout EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 16:00:00

fin : 2024-08-31 16:30:00

Lieu de rendez-vous Cour de l’Aquarium 99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@citadelle.besancon.fr

L’événement L’eau dans tous ses états Besançon a été mis à jour le 2024-03-15 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON