de 15h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Proposé par l’association Labomatique et l’Association de défense des consommateurs Paris Nord-Est. A l’occasion de l’Automne de la science, la bibliothèque invite les associations Labomatique et ADCPNE afin de nous faire découvrir l' »eau de Paris » de manière insolite et ludique. Au programme : Un bar à eau avec dégustation de 4 eaux différentes (dont l’eau de Paris) avec à la clef discussion et un petit questionnaire sur l’eau que l’on préfère. Une projection de films sur l’eau de Paris réalisés par les jeunes du quartier ( Centre socioculturel de Belleville, Espace Ludo et Cafézoïde) ainsi que des films du patrimoine issus de la Cinémathèque Robert-Lynen Une exposition sur l’eau de

Paris décrivant le cheminement de l’eau, ses

critères de potabilité et ses usages. Les kakémonos ont été réalisés par les enfants de l’Espace Ludo

En famille, parents, enfants, entre amis, venez découvrir les secrets de l'eau avec les associations du quartier !

