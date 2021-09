L’eau dans les villages des Pyrénées béarnaises Sainte-Colome, 25 septembre 2021, Sainte-Colome.

L’eau dans les villages des Pyrénées béarnaises 2021-09-25 – 2021-09-25

Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques Sainte-Colome

Connu pour être une bastide, le village de Rébénacq recèle un large patrimoine bâti et naturel lié à l’eau. La balade, ponctuée de pauses musicales, vous fera découvrir son histoire et les différentes utilisations depuis le Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui : ancien moulin et papeterie, lavoirs publics, fontaine « deu cassou », rives du Neez, pisciculture… et sera suivie d’un moment de convivialité.

Proposé par le PAH des Pyrénées béarnaises, la commune de Rébénacq et la CC Vallée d’Ossau.

Inscriptions Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau : 05 59 05 77 11

Eté Ossalois

