Dans le cadre du Festival l’Automne de la science, la médiathèque vous invite à une rencontre avec Sébastien Duperron autour de la qualité de l’eau à Paris.

L’étude de

l’eau en milieu urbain et périurbain est un outil précieux pour étudier

l’activité humaine et récolter des données en matière de santé

publique. Ainsi le virologue Vincent Maréchal a-t-il

fondé en 2020 l’Observatoire épidémiologique dans les eaux usées (OBEPINE) pour

évaluer la présence et le niveau de circulation du COVID-19 dans les

populations raccordées aux stations d’épuration. Il développe aujourd’hui une

plateforme incluant d’autres pathogènes tels que la grippe ou la dengue, une

ressource précieuse en France mais aussi dans les pays qui n’ont pas les moyens

d’assurer des campagnes de dépistage massif. Le biologiste Sébastien

Duperron nous parlera quant à lui des espaces naturels humides altérés

par l’activité anthropique, à l’image des plans d’eau d’Ile-de-France :

connaissez-vous les cyanobactéries, et leur impact – néfaste ou salutaire – sur

la santé humaine ? Comment les microorganismes aquatiques s’adaptent-ils à

l’évolution de leurs écosystèmes, et en quoi ces données nous sont-elles

utiles ? Venez vous plonger dans les mystères de l’infiniment

petit.

Rencontre avec :

Sébastien Duperron est professeur au Muséum national d’Histoire naturelle. Ses recherches explorent le rôle des microorganismes symbiotiques dans l’adaptation des organismes aquatiques aux milieux extrêmes et au stress. Elles le mènent des fonds marins aux mangroves en passant par les lacs hypersalés… ou bien situés en région parisienne.

Vincent

Maréchal est Professeur de Virologie

à Sorbonne Université et virologue au Centre de recherche Saint-Antoine

(Inserm/Sorbonne Université). Il est co-fondateur de plusieurs

initiatives de recherche sur le COVID19 dont le réseau OBEPINE (suivi du

SARS-CoV2 dans les eaux usées dans le cadre d’un plan de lutte intégrée contre

le COVID-19) et l’initiative COVID-IA. Il est également activement impliqué

dans la recherche de nouveaux antiviraux actifs contre le SARSCoV2. Il porte actuellement un projet de plateforme

nationale de lutte contre les émergences infectieuses via l’analyse des eaux

usées.

