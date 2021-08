Montigny-le-Bretonneux Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, Yvelines L’eau à Saint-Quentin-en-Yvelines, de Louis XIV à la Ville Nouvelle Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

L’eau à Saint-Quentin-en-Yvelines, de Louis XIV à la Ville Nouvelle Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, 19 septembre 2021, Montigny-le-Bretonneux. L’eau à Saint-Quentin-en-Yvelines, de Louis XIV à la Ville Nouvelle

Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, le dimanche 19 septembre à 14:30

Du plateau de Trappes à la plaine royale du château de Versailles, un immense réseau hydraulique de près de 200 km de rigoles et aqueducs permettait d’acheminer l’eau nécessaire à l’alimentation des fontaines de Louis XIV. Ces aménagements ont façonné le paysage de Saint-Quentin-en-Yvelines et ont influencé les aménageurs de la Ville Nouvelle au XXe siècle, quand ils créèrent le quartier Saint-Quentin, pensé comme un centre pour la Ville Nouvelle, entre l’étang de Saint-Quentin et la naissance de la vallée de la Bièvre. Après la découverte de l’étang de Saint-Quentin, dernier bassin de retenue du réseau hydraulique supérieur d’alimentation en eau de Versailles, traversez le quartier Saint-Quentin à la poursuite des sources de la Bièvre jusqu’à la fontaine des Gobelins à Bouviers

Sur réservation, port du masque à partir de 11 ans et pass sanitaire obligatoires

Après la découverte de l’étang de Saint-Quentin, traversez le quartier Saint-Quentin à la poursuite des sources de la Bièvre jusqu’à la fontaine des Gobelins à Bouviers. Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Place de la Paix-Céleste 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Place de la Paix-Céleste 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux