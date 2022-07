L’eau, 14 octobre 2022, .

L’eau



2022-10-14 20:30:00 – 2022-10-14

Orchestre de Picardie

L’eau et la musique… On ne compte pas les œuvres musicales qui ont été reliées à l’élément aquatique. Mendelssohn consacrera à ce thème plusieurs pages symphoniques dont, en 1834, La Belle Mélusine, une ouverture inspirée par l’histoire d’une sirène qui épouse un chevalier « terrien ». Les Eaux, La Montagne, Les Champs, La Ville, tels sont les quatre « tableaux paysagistes » que Thomas Adès n’hésite pas à revisiter. Créés en 2016 dans leur version pour violoncelle et orchestre, ces Lieux retrouvés témoignent du grand art figuratif du compositeur britannique né en 1971. Créée le 17 juillet 1717, à l’occasion d’un voyage du Roi George 1er sur la Tamise, La Water Music de Haendel représente sans doute l’une des plus belles musiques de fête de tous les temps. Souvent associée à la première symphonie la Symphonie

en si bémol (1814), cette symphonie n°2 a pourtant une personnalité bien à elle comme cette façon de pasticher ingénument Haydn (Andante à variations) ou Beethoven (premier thème de l’Allegro et Menuet) tout en leur insufflant cette brise légère du « romantisme schubertien » qui fait toute la différence.

Orchestre de Picardie

L’eau et la musique… On ne compte pas les œuvres musicales qui ont été reliées à l’élément aquatique. Mendelssohn consacrera à ce thème plusieurs pages symphoniques dont, en 1834, La Belle Mélusine, une ouverture inspirée par l’histoire d’une sirène qui épouse un chevalier « terrien ». Les Eaux, La Montagne, Les Champs, La Ville, tels sont les quatre « tableaux paysagistes » que Thomas Adès n’hésite pas à revisiter. Créés en 2016 dans leur version pour violoncelle et orchestre, ces Lieux retrouvés témoignent du grand art figuratif du compositeur britannique né en 1971. Créée le 17 juillet 1717, à l’occasion d’un voyage du Roi George 1er sur la Tamise, La Water Music de Haendel représente sans doute l’une des plus belles musiques de fête de tous les temps. Souvent associée à la première symphonie la Symphonie

en si bémol (1814), cette symphonie n°2 a pourtant une personnalité bien à elle comme cette façon de pasticher ingénument Haydn (Andante à variations) ou Beethoven (premier thème de l’Allegro et Menuet) tout en leur insufflant cette brise légère du « romantisme schubertien » qui fait toute la différence.

Orchestre de Picardie

L’eau et la musique… On ne compte pas les œuvres musicales qui ont été reliées à l’élément aquatique. Mendelssohn consacrera à ce thème plusieurs pages symphoniques dont, en 1834, La Belle Mélusine, une ouverture inspirée par l’histoire d’une sirène qui épouse un chevalier « terrien ». Les Eaux, La Montagne, Les Champs, La Ville, tels sont les quatre « tableaux paysagistes » que Thomas Adès n’hésite pas à revisiter. Créés en 2016 dans leur version pour violoncelle et orchestre, ces Lieux retrouvés témoignent du grand art figuratif du compositeur britannique né en 1971. Créée le 17 juillet 1717, à l’occasion d’un voyage du Roi George 1er sur la Tamise, La Water Music de Haendel représente sans doute l’une des plus belles musiques de fête de tous les temps. Souvent associée à la première symphonie la Symphonie

en si bémol (1814), cette symphonie n°2 a pourtant une personnalité bien à elle comme cette façon de pasticher ingénument Haydn (Andante à variations) ou Beethoven (premier thème de l’Allegro et Menuet) tout en leur insufflant cette brise légère du « romantisme schubertien » qui fait toute la différence.

Zuzanna Specjał

dernière mise à jour : 2022-07-08 par