Learn’O, jeu en mouvement … Rdv au Col du Soulor, parking de la Tachouère Arrens-Marsous, mardi 5 mars 2024.

Learn’O, jeu en mouvement … Rdv au Col du Soulor, parking de la Tachouère Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

L’atelier Learn-O débute par un petit explicatif de départ très rapide, et c’est parti ! Chaque participant se munit d’un doigt électronique et d’une carte qu’il choisit (représentant le parcours à effectuer à pied et à son rythme). Validation du résultat et du parcours sur l’ordinateur avant d’en choisir un nouveau. De nombreuses cartes énigmes sont disponibles, au libre choix de chacun sur des thèmes scolaires (maths…), culturels, nature… Petits et grands peuvent s’affronter sur le même terrain de jeux, avec pour chaque tranche d’âge, un niveau de difficulté différent. Mais qui saura faire preuve de rapidité et de sang froid pour résoudre son défi correctement et le plus rapidement ?

Activité réalisable en famille ou entre amis ! Pour petits et grands, à partir de 3 ans et tous niveaux. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:00:00

fin : 2024-03-05

Rdv au Col du Soulor, parking de la Tachouère ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Learn’O, jeu en mouvement … Arrens-Marsous a été mis à jour le 2024-02-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65