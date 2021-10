Learn’In digital MIE de Roubaix, 3 novembre 2021, Roubaix.

Learn’In digital

MIE de Roubaix, le mercredi 3 novembre à 09:30

Vous êtes attiré(e) par les métiers du numérique et cherchez à vous former mais vous êtes perdu(e) dans la jungle des formations ? Le numérique est un vaste domaine avec de nombreuses opportunités de métiers et de formations. Pour vous aidez à y voir plus clair, nous avons mis en place SPOT, une cartographie recensant toutes les formations aux métiers du numérique, sur la métropole lilloise et au-delà ! Afin de vous faire découvrir ce tout nouvel outil et vous aiguiller sur votre projet de formation, participez à notre atelier **Learn’in digital** le : **3 Novembre, 9h30** **à la MiE du Roubaisis** **78B boulevard du Général Leclerc à Roubaix** **Inscription** Intéressé(e), inscrivez-vous en ligne : [https://outlook.office365.com/owa/calendar/AteliersMiE@mie-roubaix.fr/bookings/](https://outlook.office365.com/owa/calendar/AteliersMiE@mie-roubaix.fr/bookings/)

Sur inscription

Perdu(e) dans la jungle des formations numériques ? Repartez avec toutes les clés pour trouver la vôtre !

MIE de Roubaix 78B boulevard du général Leclerc 50100 Roubaix Roubaix Centre Nord



