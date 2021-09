LEARN’IN DIGITAL MIE de Roubaix, 8 septembre 2021, Roubaix.

LEARN’IN DIGITAL

MIE de Roubaix, le mercredi 8 septembre à 09:30

Vous êtes attiré(e) par les métiers du numérique et cherchez à vous former mais vous êtes perdu(e) dans la jungle des formations ? Le numérique est un vaste domaine avec de nombreuses opportunités de métiers et de formations. Pour vous aidez à y voir plus clair, nous avons mis en place SPOT, une cartographie recensant toutes les formations aux métiers du numérique, sur la métropole lilloise et au-delà ! Afin de vous faire découvrir ce tout nouvel outil et vous aiguiller sur votre projet de formation, participez à notre atelier Learn’in digital

gratuit

formation métiers du numérique

MIE de Roubaix 78B boulevard du général Leclerc 50100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T09:30:00 2021-09-08T12:00:00