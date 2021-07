Plouguerneau Plouguerneau Finistère, Plouguerneau Learn and play in english avec Elisha et Emily-Michelle Therene Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Learn and play in english avec Elisha et Emily-Michelle Therene Plouguerneau, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Plouguerneau. Learn and play in english avec Elisha et Emily-Michelle Therene 2021-07-27 – 2021-07-27 Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 rue du Colombier

Plouguerneau Finistère Amuse-toi en anglais avec des lectures et des jeux !

Tous les mardis du mois de juillet

