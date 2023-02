Léanissa + Free Free Dom Dom + Motherseal L’Alimentation Générale, 15 mars 2023, Paris.

Le mercredi 15 mars 2023

de 20h00 à 00h00

. payant Sur place : 5 EUR

Découvrez les artistes que l’Alimentation accueille le mercredi 15 mars pour un concert influencé par la pop

́ Léanissa (pop, soul, world)

Autrice, compositrice et interprète, propose un projet musical multiculturel et multi-influence, de couleurs pop-soul aux accents world. Après avoir démarré la scène à l’âge de 16 ans avec le groupe de musique du monde « Abosol » (guitare, voix), la chanteuse évolue vers la musique funk et développe sa technique vocale et scénique, notamment en reprenant des titres soul/funk des années 70. En perpétuelle recherche de « l’ailleurs », Léanissa privilégie une approche transfrontière de la musique où la pétillance côtoie la sagesse, où la lumière danse avec l’obscurité et où la douceur s’accommode des rythmes bigarrés. « Liberté » est ici le maître-guide.

Free Free Dom Dom (electro – pop)

Le duo français Free Free Dom Dom crée des chansons pop accrocheuses, influencées par le son électro des 80/90’s. Laetitia & Philippe, se sont rencontrés en 2009 à Paris, et ont tout de suite ressentis l’envie de faire de la musique ensemble mais le projet Free Free Dom Dom a vraiment pris forme en 2016 lorsqu’ils ont quitté la capitale française. Après s’être exilés à Berlin et avoir goûté aux plaisirs interdits, digéré la culture club, les apéro techno et les BBQ sur Tempelhof, leur navire s’est échoué par hasard à Lisbonne, au Portugal, par une fraîche matinée d’hiver. Le duo a dû tout réapprendre, à commencer par la langue; Obrigada. Obrigado, bon début !

Suite au chaos mondial, un souffle d’espoir s’est emparé de leurs coeurs meurtris, et ils ont donné naissance à un EP 5 titres “C’est Pas La Vie En Rose”, rempli de senteurs, de mélancolie et d’idées humanistes. Actuellement en studio à Sintra (Portugal) le duo prépare un premier Album LP, prévu pour le printemps.

Rhia Motherseal (Indie, Art-Pop)

De ses ascendances britanniques, la sémillante Rhia Mothersele a gardé, en plus d’un penchant pour une certaine folk mystique, une inclination cathartique au what the fuck sonore.

Dès lors les élans subtilement incantatoires de ses chansons tissent de flottantes passerelles entre notre monde et les continents invisibles qu’elle dessine.

C’est ainsi qu’on perçoit, entre les lignes mélodiques de sa pop ciselée, le bruissement du petit peuple qui a bercé les songes de son enfance singulière, prémisse à l’éclosion de quelque prêtresse florale et espiègle…

