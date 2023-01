LEAN WOLF Quillan Quillan Quillan Catégories d’Évènement: Aude

Aude Quillan Dès 20h, rendez-vous à l’Espace Cathare pour ce concert qui aura lieu à 21h.

Lean Wolf est un groupe Montpelliérain qui propose du blues-rock aux arrangements jazz et soul. Billetterie sur place et en ligne sur Festik. +33 4 68 20 00 44 Quillan

