Les Marocains est une série de portraits photographiques grandeur nature réalisés par Leila Alaoui dans un studio mobile, qu’elle a transporté au Maroc. Puisant dans son propre héritage, elle a séjourné au sein de diverses communautés, et utilisé le filtre de sa position intime de Marocaine pour révéler dans ces portraits la subjectivité des personnes photographiées.

Inspiré par The Americans, le portrait de l’Amérique d’après-guerre réalisé par Robert Frank, son road-trip à travers le Maroc rural a pour but de de photographier des femmes et des hommes appartenant à différents groupes ethniques, Berbères comme Arabes. Ce projet constitue une archive visuelle des traditions et des univers esthétiques marocains qui tendent à disparaître sous les effets de la mondialisation.

Cette manière hybride de concevoir le documentaire fait écho à la démarche corrective postcoloniale que de nombreux artistes contemporains engagent aujourd’hui afin d’écarter de l’objectif « l’exotisation » – très largement répandue en Europe et aux États-Unis – de l’Afrique du Nord et du monde arabe. Le Maroc a longtemps occupé une place singulière dans cette utilisation de la culture historique pour construire des fantasmes d’un “ailleurs” exotique. Encore aujourd’hui, la population locale est parfois photographiée dans une image de rusticité et de folklore, perpétuant ce regard condescendant.

“Il s’agissait pour moi de contrebalancer ce regard en adoptant pour mes portraits des techniques de studio qui montrent des sujets farouchement autonomes et d’une grande élégance, tout en mettant à jour la fierté et la dignité innées de chaque individu.” Leila Alaoui

La Fondation Leila Alaoui a été créée pour préserver son travail, défendre ses valeurs, inspirer et soutenir l’engagement artistique en faveur de la dignité humaine.