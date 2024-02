LEAGUE & LEGEND Langres, mercredi 3 juillet 2024.

LEAGUE & LEGEND Langres Haute-Marne

Tout public

Par la compagnie 15feet6

Quand un anglais, un espagnol et un finlandais se rencontrent autour d’une barre russe, c’est comme si un OVNI débarquait dans les rues de Langres…

Dans League&Legend, 15Feet6 descend sur le terrain. Armés de perches de saut et de rubans adhésifs, les trois voltigeurs pulvérisent un par un chaque record sur le chemin de la victoire. Peu importe de quel sport il s’agit, seul le spectacle compte. Et comme le disait Mohammed Ali Vole comme le papillon et pique comme l’abeille. Ses poings ne peuvent pas toucher ce que ses yeux ne voient pas.

Une belle manière de lancer un sportif été 2024 !

15feet6 est une compagnie de cirque belge, fondée en 2012 par Richard Fox et Jasper D’Hondt, d’abord autour de la barre russe, puis aussi de la bascule, du mât chinois, des patins à roulettes, de la roue Cyr et du vélo acrobatique. Les spectacles qu’elle présente sont aussi précis techniquement que généreux avec les spectateurs ; le cirque de rue leur permet de toucher un large public, qui n’est pas nécessairement familier du cirque contemporain.

Ce spectacle s’accompagnera d’actions culturelles mettant en lien le cirque et le sport, particulièrement la gymnastique. Ce projet est labellisé Olympiade culturelle et soutenu financièrement par la DRAC Grand Est.

A partir de 3 ans.

Durée 40 min 0 0 EUR.

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.spectacles.associations@langres.fr

