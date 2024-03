League & Legend – Cirque Stade municipal Sélestat Sélestat, mercredi 26 juin 2024.

League & Legend – Cirque Un spectacle de cirque un peu particulier qui pose un regard absurde et burlesque sur le monde du sport. 26 et 27 juin Stade municipal Sélestat Un food truck sera présent sur place dès 18h30 et un after festif sera proposé en concertation avec nos partenaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-26T20:30:00+02:00 – 2024-06-26T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-27T20:30:00+02:00 – 2024-06-27T22:00:00+02:00

Un spectacle de cirque un peu particulier qui pose un regard absurde et burlesque sur le monde du sport.

La barre russe : trois perches attachées ensemble avec du ruban adhésif. Un point de départ et un prétexte à de multiples acrobaties et de vertigineuses prouesses aériennes.

Frisson et sourires garantis en compagnie des trois artistes circassiens de la compagnie belge 15feet6 !

Stade municipal Sélestat 2 Rue la Brigade Alsace Lorraine, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est Parking à proximité

©Alesandro Villa