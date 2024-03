League & Legend – Cirque Centre socioculturel Saint-Dizier Saint-Dizier, mercredi 12 juin 2024.

League & Legend – Cirque Dans League & Legend, la compagnie belge 15Feet6 descend sur le terrain pour un spectacle sportif à couper le souffle. Mercredi 12 juin, 11h00, 19h00 Centre socioculturel Saint-Dizier Accès libre, en extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-12T11:00:00+02:00 – 2024-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-12T19:00:00+02:00 – 2024-06-12T20:00:00+02:00

Dans League & Legend, la Compagnie 15Feet6 descend sur le terrain. Armés de perches de saut et de rubans adhésifs, les artistes pulvérisent un par un chaque record sur le chemin de la victoire. Peu importe de quel sport il s’agit, seul le spectacle compte. 15Feet6 est une compagnie de cirque basée en Belgique.

Ses membres créent des spectacles en plein air et des numéros de cirque depuis 2013. Leurs projets les plus récents sont League & Legend, Primus, Les Patineurs et La Patinoire. L’une de leurs spécialités est la barre russe et c’est d’ailleurs de là que vient le nom de la compagnie. 15Feet6 (15 pieds 6, ou 473cm) est la longueur de leur première barre russe qui a tout déclenché. Entre-temps, leur répertoire de spécialités s’est élargi et ils réalisent également des spectacles avec de la bascule, le mât chinois, les patins à roulettes en duo, de la roue Cyr et du vélo acrobatique.

Centre socioculturel Saint-Dizier 9 Rue Marcel Thil, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 31 http://saint-dizier.fr

© Alessandro VILLA