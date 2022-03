Léa Platini + trio Vanderfayfl Marseille 4e Arrondissement, 6 mars 2022, Marseille 4e Arrondissement.

La Maison du Chant 49 Rue Chape Marseille 4e Arrondissement

2022-03-06

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Soirée chants yiddish et klezmer.

Restitution d’ateliers suivie d’un concert du trio Vanderfayfl.



Chaque semaine ont lieu à la Maison du Chant les ateliers de chant yiddish animés par la musicienne Léa Platini accompagnée par le pianiste, accordéoniste et chanteur Hansi Weissker.



Pour ce début d’année 2022, nous vous proposons un concert en deux volets. Tout d’abord un programme préparé par les participants aux ateliers, avec des chants yiddish issus de différents répertoires comme le théâtre yiddish, la chanson traditionnelle, les berçeuses ou encore des nigunim, mélopées à caractère spirituels. Certains de ces chants seront accompagnés par les élèves instrumentistes des ateliers de musique klezmer menés par Léa Platini.

L’idée est de réer une rencontre entre les différents ateliers et les différents répertoires (chant yiddish et klezmer).



Dans la continuité, le trio Vanderfayfl (“flûte vagabonde”) vous emmènera en voyage à travers des chansons yiddish qui vous feront rencontrer des personnages singuliers, des paysages rêvés, des histoires d’amours déçues d’époques lointaines et des contemplations aux couleurs du soir tombant.

Entre chansons yiddish de tous temps et mélodies klezmer traditionnelles, les voix mêlées du chanteur-narrateur, de la clarinette et de l’accordéon vous mènent sur les traces de la flûte vagabonde…



Avec les élèves des ateliers de chant yiddish de la Maison du Chant, les élèves des ateliers de musique klezmer, le trio Vanderfayfl : Hansi Weissker [chant, accordéon, piano], Léa Platini [clarinette], Macha Selbach [accordéon]

