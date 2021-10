Léa MARIA FRIES Sunset & Sunside, 2 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 2 décembre 2021

de 19h30 à 20h30

payant

“Lea Maria Fries, le halo d’une voix fascinante“ Alex Duthil – Open jazz – France Musique

“Une découverte vocale et musicale majeure autour de chansons atmosphériques, émouvantes et sensuelles. Une musique organique et mystérieuse qui va à l’essentiel et qui circule dans l’espace et le temps comme une sub- stance sonique qui diffuse du rêve.“ Lionel Eskenazi

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/12/artiste/3889/7768/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

