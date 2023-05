Lea Layne Le Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Lea Layne Le Melville, 27 juin 2023, Paris. Le mardi 27 juin 2023

de 21h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

La voix chaude et envoûtante de Léa Layne dans le bois et les velours du Melville. La promesse d’une soirée douce le mardi 27 juin Léa (vocaliste groove) filera les standards puis mènera la salle vers le groove et le swing. Issue de l’IMEP, elle construira son repertoire au gré des rencontres avec de jeunes musiciens extraordinaires. De l’émotion pure. Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris Contact :

Lea Layne Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Melville Adresse 28 Rue Jean Mermoz Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Melville Paris

Le Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Lea Layne Le Melville 2023-06-27 was last modified: by Lea Layne Le Melville Le Melville 27 juin 2023 Le Melville Paris Paris

Paris Paris