Léa Layne au Sunset Sunside Sunset & Sunside, 24 mai 2022, Paris. Sunset Vocal Session : retrouvez Léa Layne au Sunset Sunside le 24 mai prochain !

Date et horaire exacts : Le mardi 24 mai 2022

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 10 EUR Plein tarif : 20 EUR Léa chante des standards mais elle les réinvente grâce à sa voix singulière et chaude qu’elle pose sur des arrangements ambitieux, son goût de la surprise et sa présence incomparable sur scène. Elle chante des standards mais pas seulement. Elle compose depuis l’enfance et chacun de ses morceaux illustre un bout de vie, un moment d’éternité capturé, aux sonorités orientales qu’elle tire de ses origines algériennes. Accompagnée par des musiciens de talent et notamment Carl-Henri Morisset, consacré pianiste de l’année 2021 par Jazz Magazine à seulement 28 ans, ces jeunes passionnés aux goûts éclectiques (nu-soul, hip-hop, classique, choro, trap) vous emportent avec enthousiasme, fougue, humour et sensibilité dans un monde parallèle. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/4065/8285/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/4065/8285/ SUNSET-SUNSIDE

Léa LAYNE

