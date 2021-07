Léa Girardet : Le syndrome du banc de touche – Saison Piano’cktail Piano’cktail, 25 novembre 2021-25 novembre 2021, Bouguenais.

2021-11-25

Horaire : 20:00 21:05

Seule en scène.Léa suit les pas du sélectionneur de l’équipe de France 1998 pour réaliser son rêve : devenir comédienne. Foot et théâtre, même combat ! En 1998, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du monde et Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé est entré dans l’histoire et Léa est restée sur la touche… Lasse de jouer les remplaçantes, la jeune femme décide de s’auto-titulariser. Ce seule-en-scène est une véritable déclaration d’amour à la « lose » et à la persévérance. Allez les bleues ! Écriture et interprétation : Léa GirardetMise en scène : Julie BertinCompagnie Le Grand Chelem Durée : 1h05Ambiance coupe du monde : sortez vos maillots et vos écharpes pour soutenir Léa !

Piano’cktail Rue Ginsheim Gustavsburg Bouguenais