Novotel Orléans Demeure de Campagne Chemins de Sologne, le vendredi 25 juin à 19:30

Nous vous proposons une formule Grignote pour 25€ par personne pour accompagner ce moment de détente ! Une belle assiette composée de quiches, charcuteries, fromages, tapas et autres gourmandises. Une deuxième assiette sucrée vous sera aussi apportée, garnie de sa tarte tatin et panna cotta. Le tout servi avec une boisson de la Demeure au choix (vins, soft ou bière). Réservations obligatoires par téléphone au 02 38 63 04 28. De nombreux concerts live sont organisés tout l’été au Novotel La Demeure de Campagne. Novotel Orléans Demeure de Campagne Chemins de Sologne 2 Rue Honore de Balzac, Orleans Orleans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T19:30:00 2021-06-25T21:30:00

