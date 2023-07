Léa et la boîte à colère Les Trois Baudets Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Léa et la boîte à colère Les Trois Baudets Paris, 8 octobre 2023, Paris. Le dimanche 08 octobre 2023

de 17h15 à 17h45

Le dimanche 08 octobre 2023

de 16h00 à 16h30

.Public enfants. A partir de 3 ans. payant Tarif unique : 5€ Dans le cadre de la programmation concert des P’tits Baudets. Léa et la boîte à colère À partir de 3 ans. 30 minutes.

Léa vit avec ses parents et son chien Pipo sur une île tropicale. Elle a 5 ans et aime s’amuser dehors toute la journée. Un jour,sa maman, fatiguée de voir sa petite fille taper des pieds, entre dans sa chambre avec une drôle de boîte. C’est à travers plusieurs rencontres que Léa va capturer différentes émotions dans cette boîte et c’est ensemble que nous allons apprendre à les capturer. Sur scène, une conteuse, un musicien, des illustrations projetée et comme élément central, une boîte à colère. Peu à peu, la boîte va prendre vie et capturer les émotions en chanson. Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda/lea-et-la-boite-colere-les-p-tits-baudets-16h

