Lea Desandre & Ensemble Jupiter Chapelle du Méjan, 3 avril 2022, Arles.

Lea Desandre & Ensemble Jupiter

Chapelle du Méjan, le dimanche 3 avril 2022 à 17:00

XXXVIe SEMAINE SAINTE **Lea Desandre & Ensemble Jupiter** **_Amazone_** Francesco Cavalli, Louis Couperin, Antonio Vivaldi, Giuseppe de Bottis… Créé en 2018 par le luthiste Thomas Dunford, l’Ensemble Jupiter est né de la rencontre et de l’amitié entre Thomas et de jeunes et brillants musiciens de sa génération : Lea Desandre, Jean Rondeau, Douglas Balliett, Bruno Philippe, Sophie Gent, Thibaut Garcia, Peter Whelan…“Au sein de Jupiter, j’ai souhaité réunir un collectif de musiciens exceptionnels de la nouvelle génération, rencontrés au cours de collaborations avec de nombreux ensembles.” – Thomas Dunford _Amazone_ est le titre du premier album de Lea Desandre pour lequel elle s’est évidemment associée à Thomas Dunford et l’Ensemble Jupiter autour d’un programme élaboré autour du thème des amazones, très présent dans la musique baroque. Les figures des Amazones ont été une grande source d’inspiration pour les compositeurs du 18ème siècle. On retrouve alors dans leurs oeuvres des personnages féminins récurrents : des reines (Antiope, Mitilene, Hippolyte, Talestri, Marthésie) ou des androgynes, à la fois féminines et guerrières. Des lauriers victorieux de la guerre aux passions et aux plaintes amoureuses, ce programme est une dédicace faite à ces figures féminines et emblématiques, et un voyage sur l’état d’âme et l’état d’être de ces femmes guerrières. Cette diversité de caractères permet d’alterner des airs très contrastés : lamenti, grandes scènes lyriques, pièces guerrières, airs de fureur, récits, airs tendres, pièces instrumentales.

22/8€

