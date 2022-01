LEA DECAN Médiathèque de Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

LEA DECAN

du mardi 1 février au samedi 26 février à Médiathèque de Beaugency

du mardi 1 février au samedi 26 février à Médiathèque de Beaugency

Léa Decan est née à Dunkerque. Petite, elle a beaucoup voyagé entre la France de son père, et la Chine de sa mère. Après des études dans la musique, c’est à Bruxelles qu’elle choisit de poser ses valises, pour y étudier l’illustration à l’ESA Saint-Luc. Elle travaille autour de l’enfance, au travers de la littérature jeunesse et de l’animation pour enfants. Elle anime aujourd’hui des ateliers, faisant communiquer ses deux passions : la musique et le livre. Où va le chat ? est son premier album. Ces illustrations vives en couleur fourmillent de détails et transportent le public vers l’ailleurs, le temps d’une immersion artistique.

Gratuit

Dans le cadre de la 37ème édition du Salon du livre jeunesse. Médiathèque de Beaugency allée Pierre de Ronsard 45190 Beaugency Beaugency La Patière Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T10:00:00 2022-02-01T12:00:00;2022-02-01T16:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T12:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-04T14:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T12:00:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T17:00:00;2022-02-07T14:00:00 2022-02-07T18:00:00;2022-02-08T10:00:00 2022-02-08T12:00:00;2022-02-08T16:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T12:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T12:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T17:00:00;2022-02-14T14:00:00 2022-02-14T18:00:00;2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T12:00:00;2022-02-15T16:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T12:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T12:00:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T17:00:00;2022-02-21T14:00:00 2022-02-21T18:00:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T12:00:00;2022-02-22T16:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T12:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T17:00:00

