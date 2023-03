Portes Ouvertes de l’Atelier Céramique Léa Croison Atelier Calleville Catégories d’Évènement: Calleville

Eure

Portes Ouvertes de l’Atelier Céramique Léa Croison Atelier, 31 mars 2023, Calleville. Portes Ouvertes de l’Atelier Céramique 31 mars – 2 avril Léa Croison Atelier A Calleville près de Bernay en Normandie, découvrez l’univers créatif de Léa Croison, céramiste d’art qui travaille artisanalement des matériaux naturels et locaux. Lors de la visite, présentation de l’atelier, du lieu, du matériau et de ces divers outils pour le travail de la terre, des différentes terres (faïence, grès, porcelaine), présentations des recherches (présentation d’échantillons, engobes et émaux). Initiation du modelage : initiation au modelage, technique du pot pincé en faîence blanche lisse, afin de découvrir et explorer les sensations du travail de la terre. Initiation par groupe de 7 max.

Accessible à tous (enfants/adultes). Léa Croison Atelier 10 chemin du Parc 27800 Calleville Calleville 27800 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lea_croison_atelier/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LeaCroison/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0663164216 »}, {« type »: « email », « value »: « leacroison@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:00:00+02:00

2023-04-02T13:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 art artisanat Léa Croison©

