Léa CASTRO Quintet Sunset & Sunside, 14 mai 2022, Paris. Voici un projet qui traverse le temps.

Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 18h00 à 19h00

payant Plein tarif : 25 EUR Si chacun suit sa route, ces cinq-là se retrouvent toujours comme s’ils ne s’étaient jamais quittés, et depuis bientôt 10 ans ! Léa Castro rassemble à nouveau ce quintet formé en 2013, pour jouer le répertoire de leur album Roads, et quelques surprises. Tantôt intimiste, tantôt volcanique, le groupe navigue entre Jazz, Pop et Folk. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/2611/8290/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/2611/8290/ SUNSET-SUNSIDE

Léa CASTRO Quintet

