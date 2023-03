[Rendez-vous d’Exception] Le 19M ouvre ses portes : visites exclusives des ateliers de cinq Métiers d’art de la mode et de la décoration le19M Paris Catégorie d’Évènement: Paris

[Rendez-vous d’Exception] Le 19M ouvre ses portes : visites exclusives des ateliers de cinq Métiers d’art de la mode et de la décoration le19M, 27 mars 2023, Paris. [Rendez-vous d’Exception] Le 19M ouvre ses portes : visites exclusives des ateliers de cinq Métiers d’art de la mode et de la décoration 27 – 31 mars le19M La Galerie du 19M ouvre ses portes exceptionnellement tous les jours de la semaine et programme deux formules de visites pour découvrir les ateliers de 5 maisons résidentes et des activités inédites ouvertes au grand public. Une visite exclusive des ateliers de 5 Maisons résidentes du 19M, suivie d’une visite de la Galerie et de ses expositions. Dates des Rendez-vous D’Exception : Lundi 27 – 9h30 à 11h30 : visite de la Maison ​Lemarié ​

Mardi 28​ – 9h30 à 11h30 : visite de la Maison Goossens​

Mercredi 29 – 9h30 à 11h30 : visite de l’Atelier Montex ​

Jeudi 30​ – 9h30 à 11h30 : visite de la Maison Massaro​

Vendredi 31​ – 9h30 à 11h30 : visite de la Maison Lesage Conditions de réservation : En raison du nombre de places limité, l’inscription en ligne est obligatoire : www.le19m.fr

La réservation est limitée à une visite par personne.

le19M 2 place Skanderbeg, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France

2023-03-27T09:30:00+02:00 – 2023-03-27T11:30:00+02:00

2023-03-31T09:30:00+02:00 – 2023-03-31T11:30:00+02:00 mode décoration (c) le19M x Gaël Turpo

