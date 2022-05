Lé12minizanimo Centre VAL DE LOIRE, 1 août 2022, CHAILLES.

Lé12minizanimo

du lundi 1 août au vendredi 12 août à Centre VAL DE LOIRE

Bienvenue dans notre mini ferme! Tu vas pouvoir, lors de ton séjour, prendre un grand bol d’air à la campagne et par la même occasion, découvrir tout un tas d’animaux… des animaux de la ferme, en passant par les animaux domestique, ou encore les petites bêtes de l’eau, ce sont de belles journées de découvertes qui t’attendent. De plus, tu vas pouvoir avoir le choix entre diverses activités, qui te permettront de vadrouiller sur différents types d’ateliers ouverts, sur les thèmes : nature, créativité artistique, jardinage, cuisine, bricolage … et encore bien d’autres jeux et activités qui n’attendent que toi ! (Plusieurs ½ journées). Les sorties suivantes te seront aussi proposées : – La vie à la ferme de Villesablon, avec ses grands animaux. Nourrissage, soin et surtout une belle journée de découvertes dans une petite ferme (1/2 journée) Balade à dos de poney (1/2 journée) – Pêche à l’épuisette en Bords de Loire (1/2 journée) – Jeux au parc des Mées, avec découverte des animaux (1journée) – Balade et jeux en forêt, construction de cabane, découverte de la faune et la flore (1 journée) Et tout ceci sans compter les soirées contées, les veillées feux de camps, la Boum, et … surprise !!! Colo Apprenante : Un label amusant et évident Les activités dominantes tournent autour du conte (de ce Comte qui ne savait pas compter), de la lecture, de l’écriture, de l’imaginaire, de la découverte, du calcul, du vivant, du monde qui nous entoure… Chaque séjour ayant plus ou moins ses particularités, nous avons choisi d’aborder en priorité : – Le développement durable et la transition écologique ; – Les arts et la culture – Les activités physiques et sportives – La science, l’innovation, le numérique Au travers des activités, nous nous appuyons sur les compétences du socle commun, pour utiliser une partie des 4 langages, soit : langue française, langues vivantes étrangères ou régionales, langages mathématiques, scientifiques et informatiques, langages des arts et du corps. Nous utiliserons les principes de la pédagogie différenciée afin de permettre à chaque enfant de s’épanouir à son rythme et en considération de ces besoins, en lui proposant des situations d’apprentissage et des outils variés [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 892,00 €

Petite virée à la campagne, dans la mini ferme des Champs Fleuris, pour les amoureux de la nature, des animaux et des bonnes choses.

Centre VAL DE LOIRE 1 rue des Maisons Brûlées Les Champs Fleuris””, 41120 CHAILLES CHAILLES



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

