Le11/11/11 à 11h11, étonnant non ? Espace Culturel Sainte-Anne, 22 avril 2021-22 avril 2021, St lyphard.

Le11/11/11 à 11h11, étonnant non ?

Espace Culturel Sainte-Anne, le jeudi 22 avril à 20:30

Textes de Pierre Desproges et autres réjouissances

C’est un spectacle avec des textes de Pierre Desproges, des chansons de Pierre Desproges, des aphorismes de Pierre Desproges, et quelques surprises toutes desprogiennes elles aussi. Lui n’est pas là vu qu’il est mort. Bref, un clin d’œil au clown perdu dans son éternité parce que, quand même, depuis un sale jour d’avril 1988, nous ici on s’rigole moins. Alors du coup, on commémarre. « Si les hommes font moins de conneries en février, c’est parce qu’ils n’ont que 28 jours. »

Le 11/11/11 à 11h11 étonnant, non ? est un petit bijou de drôlerie, fait de grincements de dents jubilatoires, de sentences tombant comme des couperets, pour le bonheur des amoureux de bons mots et de raffinement. Pas étonnant, non, quand on se souvient de la noirceur des sentences de Pierre Desproges, personnage central de cette création de la Compagnie 11h11, signée Alain Piallat et interprétée par Marc Compozieux et d’Alexis Gorbatchevsky.

Espace Culturel Sainte-Anne 2 Rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



