Projection ALMA VIVA (LIVING SOUL) – Festival VOX POPULI Le Zola, 25 avril 2023, Villeurbanne. Projection ALMA VIVA (LIVING SOUL) – Festival VOX POPULI Mardi 25 avril, 20h30 Le Zola Billetterie, de 5,15€ à 7,20€ Le Festival Vox Populi propose une sélection de 9 films qui mettent en avant des enjeux sociaux, les questions de discrimination, la diversité et c’est dans ce contexte qu’est projeté le film Alma Viva (Living Soul) au cinéma le Zola. Suite à la séance aura lieu un échange en visioconférence avec la réalisatrice du film : Cristèle Alves Meira.

En partenariat avec le Consulat Général du Portugal à Lyon.

Le Zola 117 cours Emile Zola 69100 – Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2023-04-25T20:30:00+02:00 – 2023-04-25T22:30:00+02:00

2023-04-25T20:30:00+02:00 – 2023-04-25T22:30:00+02:00 vox populi portugal Copyright Tandem Films

