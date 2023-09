CONCERT ROCK AU ZINOR Le Zinor Montaigu Montaigu, 20 octobre 2023, Montaigu.

CONCERT ROCK AU ZINOR Vendredi 20 octobre, 20h00 Le Zinor Montaigu

Au programme, BACK TO THE POLICE, qui va nous faire replonger dans les années 80 avec comme son nom l’indique un tribute to Police.

Le dessein du groupe : faire vivre ou revivre l’incroyable richesse musicale et la formidable énergie que pouvait déployer The Police sur scène.

Mission accomplie, Back to The Police est surprenant de fidélité !

Il n’y a rien d’autre à dire, nostalgie, nostalgie…

En 1ère partie, vous pourrez découvrir CHARLES GOUNOD CONSPIRACY qui nous vient de St Nazaire. Un groupe né de la rencontre de deux copains, dans la pure tradition du rock. Ils nous présenterons leurs compositions, un rock puissant avec des bases mélodiques sur lesquelles se pose une voix fluide et douce.

Pour sa 7ème édition, LAIRISSON innove avec une animation au bar. Ce sera l’occasion de vous présenter une petite découverte qui nous vient de Rennes, Impuissant&Stérile. Seul en scène, il nous proposera ses mélodiques et envoutantes divagations.

LAIRISSON, c’est toujours des concerts avec un esprit convivial, un food-truck sur place et des vrais billets en papier !

Attention, les places sont limitées et les réservations particulièrement conseillées. Vous pouvez retirer vos billets directement auprès de ‘L’entrepotes’, bar à bières de Montaigu ou réserver par mail : lairisson85@gmail.com

Quelques liens pour voir ce qui vous attend.

A bientôt.

BACK TO THE POLICE (tribute Police) en tête d’affiche :

Facebook : https://www.facebook.com/backToThePolice/?locale=fr_FR

You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=ArwZHT3ejw0&list=RDArwZHT3ejw0&start_radio=1&rv=ArwZHT3ejw0&t=40

CHARLES GOUNOD CONSPIRACY en première partie :

https://www.youtube.com/watch?v=K-B_Ew3KdEI

Impuissant&Stérile :

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=epx2H2etrYI

Le Zinor Montaigu rue du Moulin Gros Montaigu Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lairisson85@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lairisson85@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/backToThePolice/?locale=fr_FR »}, {« data »: {« author »: « Back To The Police », « cache_age »: 86400, « description »: « Vidu00e9o captu00e9e lors de notre passage au Show Case Recording (Perols)nnCaptation et montage Fabrice MorandnUn immense merci au collectif « The Giant of Rock »nnfacebook/backtothepolicenwww.backtothepolice.fr », « type »: « video », « title »: « Back to The Police – So Lonely – Live – Show Case Recording », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ArwZHT3ejw0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ArwZHT3ejw0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCGJlRPjIHBIB9R6Q0uJ-pgQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 40 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=ArwZHT3ejw0&list=RDArwZHT3ejw0&start_radio=1&rv=ArwZHT3ejw0&t=40 »}, {« data »: {« author »: « CharlesGounodConspiracy Band », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Charles Gounod Conspiracy – Vertigo – Live VIP Saint Nazaire 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/K-B_Ew3KdEI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=K-B_Ew3KdEI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCYpnwfzy2wS57OK4eCjC2dw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=K-B_Ew3KdEI »}, {« data »: {« author »: « IMPUISSANT ET STERILE », « cache_age »: 86400, « description »: « Les Divagations sont des morceaux complu00e8tement improvisu00e9s. N’hu00e9sitez pas u00e0 laisser vos avis / conseils en commentaire. nnMerci u00e0 tous !nnMerci au Bois Billy pour le lieu de tournage : nnhttps://www.therapieaveclecheval.com/nn———————————————————————————————————–nnSuivez la page Facebook pour u00eatre informu00e9 des nouveautu00e9s et des programmations de concerts : nnhttps://www.facebook.com/impuissantetsterile », « type »: « video », « title »: « IMPUISSANT ET STERILE : Divagation – IV -« , « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/epx2H2etrYI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=epx2H2etrYI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCOc2Pz73ihi9Spn1_cKEdrg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=epx2H2etrYI »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T01:59:00+02:00

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T01:59:00+02:00

LAIRISSON