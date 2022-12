Concert de Noël #11 au Zinor Le Zinor Montaigu Montaigu Catégories d’évènement: Montaigu

Concert de Noël #11 au Zinor Le Zinor Montaigu, 28 décembre 2022, Montaigu. Concert de Noël #11 au Zinor Mercredi 28 décembre, 20h00 Le Zinor Montaigu

6€

Concert de fin d’année au Zinor, avec 4 groupes. Le Zinor Montaigu rue du Moulin Gros Montaigu Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire La programmation :

* Shake Them All – Trio Punk Rock – Nantes

* La Raya des Agités – Cover des Bérus – Montaigu

* DJ Freshhh – Hip Hop / Funk / Rock – Rennes Bière, vin chaud et restauration sur place.

