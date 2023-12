THOMAS LELEU LE ZEPHYR Hem Catégories d’Évènement: Hem

Nord THOMAS LELEU LE ZEPHYR Hem, 23 mars 2024, Hem. Thomas Leleu est un tubiste professionnel et international. Originaire de Lille, il est lauréat de plusieurs concours prestigieux. A 19ans, il est nommé sur concours Tuba solo de l’Orchestre Philharmonique de l’Opéra de Marseille et devient le nouveau prodige du Tuba français.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:00 Réservez votre billet ici LE ZEPHYR 11 rue du tilleul 59510 Hem Détails Catégories d’Évènement: Hem, Nord Autres Code postal 59510 Lieu LE ZEPHYR Adresse 11 rue du tilleul Ville Hem Departement Nord Lieu Ville LE ZEPHYR Hem Latitude 50.652308 Longitude 3.19 latitude longitude 50.652308;3.19

LE ZEPHYR Hem Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hem/