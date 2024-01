DANIEL AUTEUIL EN CONCERT LE ZEPHYR Chateaugiron, 8 février 2024, Chateaugiron.

Après le succès de son premier album Déjeuner en L’air, inspiré de textes de grands auteurs ; Daniel Auteuil confirme avec ce nouveau spectacle musical plus personnel, sa passion pour la musique et la composition. Accompagné par ses musiciens, sur des chansons qu’il a spécialement écrites pour ce nouvel album, épaulé par son complice Gaëtan Roussel et ses musiciens Colin Russeil et Arman Méliès, Daniel Auteuil nous entraine, le temps d’un concert, dans un instant de scène tout en émotions. La voix si singulière de Daniel Auteuil, son élégance, se décline désormais en chansons. Un voyage musical poétique tendre, intime et introspectif.

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30

LE ZEPHYR 15 Avenue Pierre Le Treut 35410 Chateaugiron 35