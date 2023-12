GIL ET BEN – GIL ET BEN REUNIS LE ZEPHYR Chateaugiron, 21 janvier 2024, Chateaugiron.

A vos marques… Prêts ? Marié !? Gil va dire oui pour vivre la plus belle journée de sa vie : Le Mariage !Et pour l’accompagner afin de préparer ce jour J , il fait appel à Ben, son ami d’enfance. Le sort fait les parents, le choix fait les amis Mais Ben, est-ce le bon choix ?Dans un savant mélange entre pièce de théâtre et sketchs, voilà Gil & Ben RéUnis.Un rythme endiablé, ponctué de rebondissements, vous vivrez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite ! Ou pas… Quand amour et humour ne font qu’un Gil et Ben sont réunis pour le meilleur et pour le rire.Le mot de Cartman :Gil et Ben, c’est d’abord un coup de foudre artistique et humain. Tous les ingrédients sont là pour un spectacle populaire au plus noble sens du terme. Le capital sympathie, l’énergie, la nature comique de Benoît sont rares. Il est la générosité du sud-ouest à l’état pur !Gil, on en le présente plus mais croyez-moi, il va encore vous surprendre !Leur rencontre :Il y a 10 ans sur un téléfilm pour France 3 I Love Perigord où ils interprétaient des gendarmes, rugbymans, homosexuels… Mais dans la vie ils ne sont pas du tout… Gendarmes !

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-01-21 à 16:00

Réservez votre billet ici

LE ZEPHYR 15 Avenue Pierre Le Treut 35410 Chateaugiron