Coupe du Monde de Sabre – Grand Prix d’Orléans – Trophée Nuoma Mutuelle Le Zénith Orléans, 9 décembre 2023, Orléans.

Orléans organise le 3ème Trophée Nuoma Mutuelle, Coupe du Monde de sabre, du 7 au 9 décembre !

Venez encourager les Equipes de France champions et championnes d’Europe en titre dans leur course à la qualification olympique !

Pofitez de cet événemment expetionnel pour admirer les meilleurs sabreurs du monde avec sans aucun doute un avant goût de Paris 2024.

Finales le samedi 9 décembre à 18h au Zénith d’Orléans.

Infos et billetterie sur escrime-orleans.fr

Le Zénith 1 Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T18:00:00+01:00 – 2023-12-09T21:00:00+01:00

Coupe du monde Escrime

Sool Design Sport, FIE