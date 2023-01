Michael Gregorio – L’Odyssée de la voix Le Zénith Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Michael Gregorio – L'Odyssée de la voix
Vendredi 3 mars, 20h00
Le Zénith, Orléans

Tarifs de 39 à 59 euros

Avec L'Odyssée de la voix, Michaël Gregorio, accompagné de ses 5 musiciens, nous embarque dans un nouveau spectacle inédit, visuellement et vocalement bluffant.
Le Zénith
1 Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans

http://www.zenith-orleans.fr/ Par ce voyage expérimental, inspiré par le film de Stanley Kubrick, il nous propose d’explorer la voix, des premiers balbutiements aux vocalises initiatiques, des voix de velours du jazz jusqu’aux voix plus saturées du Death Metal, en passant par le caractère électrique de la pop et du rock, vindicatif et robuste du rap, mélodique et familier de la variété, plus cristallin de la musique classique. Mais à trop tirer sur les cordes, la voix parfois se brise. Rien de tel qu’un saut dans l’image pour remonter sa piste, du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales. Image et son se réunissent à nouveau dans un univers de chansons et de voix devenues cultes que nous revisitons avec enchantement.

