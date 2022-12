Le Zénith Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados Découverte des coulisses de cette grande salle de spectacle avec le directeur technique des lieux, de la fosse aux passerelles d’éclairages, en passant par les loges des artistes.

Sous réserve de l’activité du Zénith.

Nombre de places limité, sur inscription obligatoire.

Ouverture des réservations le 12 janvier à 10h sur notre billetterie en ligne et dans nos bureaux d’information touristique de Caen et Ouistreham Riva-Bella. info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/le-zenith.html Zénith de Caen 6 Rue Joseph Philippon Caen

