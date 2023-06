5 mélodies populaires LE ZEF Marseille, 12 juin 2023, Marseille.

5 mélodies populaires Lundi 12 juin, 18h00 LE ZEF Gratuit sur réservation

Depuis 2021-2022, l’Ensemble C Barré joint ses forces à l’école élémentaire Busserine pour créer un orchestre à l’école qu’il accompagne pour un cycle de trois ans, en association forte avec les structures locales telles que le LE ZEF – scène nationale de Marseille, l’Espace Culturel Busserine et le collège Pythéas.

Ce projet consiste à développer la pratique instrumentale et vocale sur un long terme en croisant ateliers de pratique collective, d’improvisation, d’invention et participation à des concerts dans le cadre de la programmation annuelle de l’Ensemble C Barré.

Pour la première année, c’était quatre pièces composées par Thomas Keck qui avaient été transmises aux choeurs et à l’orchestre de la Busserine et données à entendre au public, chacune d’elle mettant à l’honneur un instrument de cette formation atypique aux couleurs de C Barré.

Pour cette deuxième année de pratique, sont créées des petites pièces écrites par le compositeur Alexandros Markeas, inspirées de chansons populaires grecques.

12 juin, 18h > LE ZEF – scène nationale de Marseille, Marseille

Avec :

Alexandros Markeas, Thomas Keck (composition)

Sébastien Boin (direction artistique)

Jean-Marc Seignobos (direction musicale)

Jean-Marc Seignobos, Isabelle Lorenzino (préparation des chœurs)

Nina Grimaud, Raphaël Gillet (mandoline, préparation des mandolines)

Marine Rodallec, Lucie Grugier (violoncelle, préparation des violoncelles)

Mathieu Schaeffer (percussions, préparation des percussions)

Jean-Philippe Battini, Lucie Bourgeat, Virginie Brahic, Ollivier Dracius, Tristan Gilles, Fatima Louarma, Gwennael Maffei, Isabelle Martin, Elsa Vanoni (enseignant·es musicien·nes)

Classe de CM1 de l’école élémentaire Busserine (orchestre)

Classes de CM1-CM2, CM2 de l’école élémentaire Busserine ; 6e B, 6e C, 6e D et atelier chorale du collège Pythéas ; chœur de l’école élémentaire des Flamants (chœur)

Bertrand Shacre (régie orchestre)

Sylvain Monier, Quentin Vermeersch, Jade Lecointe (production)

Entrée libre sur réservation.

LE ZEF avenue Raimu,13014 Marseille

