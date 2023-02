Johan Papaconstantino LE ZEF, 15 mars 2023, Marseille.

De 5 à 15€

LE ZEF avenue Raimu,13014 Marseille 14e Arrondissement Marseille 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Johan Papaconstantino – Tatan

Auteur : Johan Papaconstantino – Jehane Mahmoud
Compositeur : Johan Papaconstantino
Editeur : Savoir Faire Publishing / EMI Publishing France

Paroles :
Tu m'as fait douter Tatan
Je recompte encore sur les doigts
J'ai trop travaillé Tatan
Tu me diras si j'ai le droit
Je veux rigoler Tatan
Avec ces histoires on peut pas
Tu m'as fait douter Tatan
Ça fait peur chaque fois qu'on se voit
On s'est embrouillé
Casser les objets
J'ai tout mélangé
T'as les yeux mouillés
On s'est dessérrés Tatan
Quand je les regarde ça se voit
Je crois que c'est gâché Tatan
On pouvait en faire deux ou trois
Mais faut pas pleurer Tatan
On prend de l'élan c'est la loi
Faut se réveiller Maman
Tu sais qu'un gogwaye ça dort pas
Il évoluerait
Mieux dans la forêt
Pour nous dépasser
C'est pas compliqué
On s'est débrouillé Maman
Grâce à lui, j'ai fait le bon choix
Tu m'as expliqué Maman
Quand je vois ça, j'en reviens pas
On en a parlé Maman
Cette année on changera d'endroit
Juste de quoi payer Maman
Tu préfères qu'on joue dans les bois
On va y arriver
Va pas angoisser
On a traversé
Le plus compliqué
Quand on doutait autre fois
Que le couloir était étroit
On a cumulait Maman
Si je compte, tu ne me croirais pas 
Mais faut avancer ma foi
On va changer tout ce qui va pas
On va profiter ma foi
Y'a que dans la mer où c'est droit



N’oubliez pas de participer au jeu concours sur les réseaux du festival (Instagram et Facebook).

2023-03-15T20:00:00+01:00

2023-03-15T22:30:00+01:00

