FESTIVAL CIRQ’Ô CHAMPS 2024 Vendredi 21 juin 2024, 16h00 Le Zèbre Gratuit

Cette année la Compagnie Bachianas propose une performance avec musique et arts vivants en plein air au parvis de la médiathèque qui est un lieu magnifique pour héberger ce projet.

Depuis 2013, la compagnie Bachianas a voulu mettre en valeur les arts vivants pour offrir au public une découverte artistique mettant en valeur la nature et architecture.

La compagnie Bachianas a une place incontournable pour les jeunes dans son projet associatif et les dimensions solidaires et interculturelles sont au cœur de notre manifestation: le Festival Cirq’Ô Champs. Le festival a intégré de plus en plus une dimension humaine, sociale et solidaire avec la volonté de s’appuyer sur les jeunes pour promouvoir la paix et la tolérance en milieu rural. En effet, nous proposons des actions culturelles sous forme d’ateliers en milieu rural lesquels nous permettent d’organiser diverses activités artistique pour tout public.

Notre proposition c’est de faire une intervention artistique pour la fête de la musique dans le cadre du festival Cirq’Ô Champs.

Nous sommes intéressés par cette proposition qui permettra de faire un beau projet dans le week-end du 21 au 23 juin dans le cœur du Pays du Coquelicot.

Le Zèbre Médiathèque Neuville-de-Poitou 86170

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-21T16:00:00+02:00 – 2024-06-22T00:00:00+02:00

