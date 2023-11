Festival Livres en Tête Le Zèbre de Belleville Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Festival Livres en Tête 15 – 18 novembre Le Zèbre de Belleville Sur inscription

IMAGINEZ-VOUS :

C’est Maupassant qui sort du ciné, et qui croise Don Quichotte — un vrai moulin à parole le type ! Heureusement Sancho Panza, sympa, parvient à le calmer, et les trois comparses à force de marche se retrouvent dans un amphi bondé, à chanter des chansons cultes. La soirée a du succès, mais nos trois compères échauffés doivent se dépêcher : ils ont rendez-vous avec un zèbre qui tient un cabaret. L’animal leur a promis de leur raconter certaines histoires fort licencieuses dans quelque recoin dissimulé…

La suite ? Petits coquins… vous la saurez pendant le festival parisien de lecture à voix haute « Livres en Tête » du 15 au 18 novembre 2023, sous la présidence d’Anny Duperey, pour sa 14e édition avec des lectures comme vous ne les avez jamais entendues

••• LE PROGRAMME •••

‍☠️ LIVRE AU TRÉSOR • MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023

« Livre au Trésor » c’est la rencontre, autour du thème de l’aventure et au sein d’un cocon offert par la médiathèque Marguerite Yourcenar, de deux groupes d’enfants : voyants (du centre de loisirs de l’école Eblé) et non-voyants (de l’Institut National des Jeunes Aveugles). Par des lectures et des jeux sonores, cette après-midi ludique et culturelle vise à créer une expérience commune pour tous les enfants et leur permettre de nouer des liens forts en dépassant leurs différences.

DATE : Mercredi 15 novembre 2023 • 14h

LIEU : Médiathèque Marguerite Yourcenar • 41, rue d’Alleray (75015)

TARIF : Gratuit

️ BILLETTERIE : Non ouvert au public

ON A LU LE FILM • MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023

Lire un film comme vous ne l’avez jamais vu : voilà le pari de notre soirée d’ouverture. Dans la salle du cinéma « L’Épée de Bois », les spectateurs s’installent confortablement pour voir « Partie de campagne », réalisé par Renoir. Surprise ! C’est une lecture qui débute, celle de la nouvelle « Une partie de campagne » de Guy de Maupassant, intégralement lue par la présidente de la 14e édition : Anny Duperey ! Ce n’est qu’après la lecture de l’œuvre originale qu’ils découvrent le chef d’œuvre de Renoir, dont les choix de la réalisation confirmeront ou non les images mentales initiales des spectateurs.

DATE : Mercredi 15 novembre 2023 • 20h

LIEU : Cinéma L’Épée de Bois • 100 Rue Mouffetard (75005)

TARIFS : 8,90€ • 7,90€ (senior, handicapé, chômeur, famille nombreuse) • 6,90€ (étudiant) • 5€ (-15 ans)

️ BILLETTERIE : https://www.cine-epeedebois.fr/evenement/2112902-14e-edition-du-festival-livres-en-t-te

LE SON DE LECTURE • JEUDI 16 NOVEMBRE 2023

On devrait comparer les traductions d’un grand texte comme on compare les différentes interprétations d’un chef d’œuvre musical. Rares sont les œuvres qui ont donné lieu à autant de versions que le « Don Quichotte » de Cervantes. À vos oreilles pour écouter la différence ! En compagnie de Guillaume Métayer, chercheur en littérature, poète et traducteur, William Marx, écrivain, critique et historien de la littérature, Anne Duprat, professeure des universités et traductrice spécialiste du XVIe siècle et Karol Beffa, compositeur et pianiste.

DATE : Jeudi 16 novembre 2023 • 20h

LIEU : Hôtel Littéraire Le Swann • 15, rue de Constantinople (75008)

TARIFS : 10€ • 5€ (étudiant) • 0€ (étudiant Sorbonne Université)

️ BILLETTERIE : www.billetweb.fr/let-2023

LIRE & CHANSONS • VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023

Marco Avallone et sa chorale « Envie de chanter » ont une idée qui leur trotte dans la tête : faire chanter en chœur tout un amphithéâtre. Chaque chanson sera d’abord lue par un lecteur, puis reprise en cœur par le public, dans un moment festif, participatif et intergénérationnel. La soirée s’ouvrira par un débat autour de l’écriture dans la chanson française, en compagnie de Philippe Grimbert, psychanalyste et auteur de « Chantons sous la psy » et Bertrand Dicale, journaliste et auteur du « Dictionnaire amoureux de la chanson française ».

DATE : Vendredi 17 novembre 2023 • 20h

LIEU : Campus Pierre et Marie Curie, amphi 25 • 04, place Jussieu (75005)

TARIFS : 10€ • 5€ (étudiant) • 0€ (étudiant Sorbonne Université)

️ BILLETTERIE : www.billetweb.fr/let-2023

❤️‍ AMOURS LICENCIEUX • SAMEDI 18 NOVEMBRE 2023

De Louis XV multipliant les maîtresses au marquis décuplant les sévices, la littérature développe au XVIIIe siècle tout l’arsenal de l’imaginaire licencieux : la langue sculpte la frénésie du désir dans un style si bien léché que l’oreille contemporaine jouit encore de cette dentelle. Embarquez pour un « TaPage Nocturne », cabaret littéraire où se mêlent lectures et interludes loufoques de Marco Avallone. Soirée présentée et commentée par Jean-Christophe Abramovici, professeur de Littérature française et comparée à Sorbonne Université.

DATE : Samedi 18 novembre 2023 • 20h

LIEU : Le Zèbre de Belleville • 63, boulevard de Belleville • 75011 Paris

TARIFS : 15€ • 7€ (étudiant) • 5€ (étudiant Sorbonne Université)

️ BILLETTERIE : www.billetweb.fr/let-2023

