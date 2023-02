Lecture musicale “À mains nues” Le Zèbre – Bray-sur-Somme, 4 mars 2023, Bray-sur-Somme.

Lecture musicale “À mains nues” Samedi 4 mars, 19h00 Le Zèbre – Bray-sur-Somme

Inscription à l’accueil de vos médiathèques, ou ☎️ Par téléphone au 09.70.20.80.00, entrée gratuite

Dans À mains nues, Amandine Dhée explore la question du désir et de l’attachement, à travers le parcours d’une femme et ses expériences sexuelles et affectives.

Le Zèbre – Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme 80340 Somme Hauts-de-France

À mains nues évoque un combat, un corps-à-corps, et fait entendre une certaine urgence : celle de se réconcilier avec nous-mêmes, de distinguer son propre désir et de trouver ce qui nous fait libres.

Ce sont les réflexions d’une femme qui se bat avec son héritage familial, mais aussi avec une éducation et un paysage culturel qui fabrique des petites filles désarmées.

Texte et interprétation : Amandine Dhée

Création sonore et musicale, violoncelle : Timothée Couteau. « À mains Nues », texte d’ Amandine Dhée, est publié depuis 2020 aux Editions La Contre Allée.

